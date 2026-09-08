Πρόβλημα στο Waze: Την έχουν... πατήσει χιλιάδες οδηγοί στην Ελλάδα

Αν χρησιμοποιείτε καθημερινά το Waze μέσω Android Auto, καλό είναι να ελέγξετε προσεκτικά τι εμφανίζεται πλέον στην οθόνη του αυτοκινήτου σας.

Τις τελευταίες ημέρες πληθαίνουν διεθνώς οι αναφορές χρηστών που διαπιστώνουν ότι, ενώ η πλοήγηση συνεχίζει να λειτουργεί, κρίσιμες πληροφορίες της διαδρομής παύουν ξαφνικά να εμφανίζονται.