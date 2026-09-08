Πρόβλημα στο Waze: Την έχουν... πατήσει χιλιάδες οδηγοί στην Ελλάδα
NEWSAUTO.GR

Πρόβλημα στο Waze: Την έχουν... πατήσει χιλιάδες οδηγοί στην Ελλάδα

Αναστάτωση προκαλεί νέο πρόβλημα στο Waze, καθώς οδηγοί αναφέρουν ότι από την οθόνη του αυτοκινήτου εξαφανίζονται σημαντικές πληροφορίες της πλοήγησης. Στην Ελλάδα υπάρχουν παράλληλα αναφορές ακόμη και για απώλεια ειδοποιήσεων που αφορούν την παρουσία και τους ελέγχους της Αστυνομίας.

Πρόβλημα στο Waze: Την έχουν... πατήσει χιλιάδες οδηγοί στην Ελλάδα
UPD:

Αν χρησιμοποιείτε καθημερινά το Waze μέσω Android Auto, καλό είναι να ελέγξετε προσεκτικά τι εμφανίζεται πλέον στην οθόνη του αυτοκινήτου σας.

Τις τελευταίες ημέρες πληθαίνουν διεθνώς οι αναφορές χρηστών που διαπιστώνουν ότι, ενώ η πλοήγηση συνεχίζει να λειτουργεί, κρίσιμες πληροφορίες της διαδρομής παύουν ξαφνικά να εμφανίζονται.

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