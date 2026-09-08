Video: Tράκαρε μια Bugatti και μάλιστα προπαραγωγής - Ζημια εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ

«

». Κάτι τέτοιο φανταζόμαστε πως είπε ο οδηγός ενός

στην





Δείτε εδώ. , ο οποίος χτύπησε το προαναφερθέν hypercar. Σίγουρα δεν θα θέλαμε να βρισκόμαστε στη θέση του, αλλά ούτε και σε αυτή του ασφαλιστή του.

Ναι καλησπέρα σας, έχω να δηλώσω ένα ατύχημα, έπεσα πίσω από μια