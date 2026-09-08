Video: Tράκαρε μια Bugatti και μάλιστα προπαραγωγής - Ζημια εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ
Video: Tράκαρε μια Bugatti και μάλιστα προπαραγωγής - Ζημια εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ
Ο οδηγός ενός VW Polo χτύπησε από πίσω μια Bugatti Turbillon, με το ατύχημα να γίνεται κάτω από συνθήκες χαμηλής ταχύτητας. Μάλιστα, το hypercar είναι μοντέλο προπαραγωγής, το οποίο βρίσκεται σε φάση δοκιμών.
UPD:
«Ναι καλησπέρα σας, έχω να δηλώσω ένα ατύχημα, έπεσα πίσω από μια Bugatti Turbillon». Κάτι τέτοιο φανταζόμαστε πως είπε ο οδηγός ενός VW Polo στην Ισπανία, ο οποίος χτύπησε το προαναφερθέν hypercar. Σίγουρα δεν θα θέλαμε να βρισκόμαστε στη θέση του, αλλά ούτε και σε αυτή του ασφαλιστή του.
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UPD:
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