Είναι το νέο VW ID. Polo το μοντέλο που θα βγάλει την εταιρεία από την κρίση;
Είναι το νέο VW ID. Polo το μοντέλο που θα βγάλει την εταιρεία από την κρίση;
Βάσει όσων έγιναν γνωστά, το ευρωπαϊκό κοινό επιφύλαξε θερμή υποδοχή στο νέο αμιγώς ηλεκτρικό Volkswagen ID. Polo.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής επιχειρηματικής εφημερίδας Automobilwoche, οι άνθρωποι της Volkswagen έχουν έναν λόγο να χαμογελούν, μέσα στα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η εταιρεία.
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