Είναι το νέο VW ID. Polo το μοντέλο που θα βγάλει την εταιρεία από την κρίση;
NEWSAUTO.GR

Είναι το νέο VW ID. Polo το μοντέλο που θα βγάλει την εταιρεία από την κρίση;

Βάσει όσων έγιναν γνωστά, το ευρωπαϊκό κοινό επιφύλαξε θερμή υποδοχή στο νέο αμιγώς ηλεκτρικό Volkswagen ID. Polo.

Είναι το νέο VW ID. Polo το μοντέλο που θα βγάλει την εταιρεία από την κρίση;
Σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής επιχειρηματικής εφημερίδας Automobilwoche, οι άνθρωποι της Volkswagen έχουν έναν λόγο να χαμογελούν, μέσα στα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η εταιρεία.

Δείτε εδώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης