Πόσο κοστίζει το νέο Audi A2 στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Πόσο κοστίζει το νέο Audi A2 στην Ελλάδα;

Το πιο μικρό και προσιτό ηλεκτρικό Audi ξεκινά την εμπορική του πορεία και στην ελληνική αγορά.

Πόσο κοστίζει το νέο Audi A2 στην Ελλάδα;
UPD:
Οι παραγγελίες του νέου Audi A2 e-tron στην Ελλάδα ξεκινούν την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ τα πρώτα αυτοκίνητα αναμένονται στο δίκτυο των επίσημων αντιπροσώπων έως τον Δεκέμβριο.

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UPD:
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