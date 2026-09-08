Πόσο κοστίζει το νέο Audi A2 στην Ελλάδα;
Πόσο κοστίζει το νέο Audi A2 στην Ελλάδα;
Το πιο μικρό και προσιτό ηλεκτρικό Audi ξεκινά την εμπορική του πορεία και στην ελληνική αγορά.
UPD:
Οι παραγγελίες του νέου Audi A2 e-tron στην Ελλάδα ξεκινούν την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ τα πρώτα αυτοκίνητα αναμένονται στο δίκτυο των επίσημων αντιπροσώπων έως τον Δεκέμβριο.
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