Επιβεβαίωση newsauto.gr & Πίσω Κίνησης: Σημαντικές διοικητικές αλλαγές στον όμιλο Autohellas
NEWSAUTO.GR

Επιβεβαίωση newsauto.gr & Πίσω Κίνησης: Σημαντικές διοικητικές αλλαγές στον όμιλο Autohellas

Όπως όπως έγραψε πριν 20 μέρες το newsauto.gr και η Πίσω Κίνηση, στον Όμιλο Autohellas υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στη δομή της διοίκησής του.

Επιβεβαίωση newsauto.gr & Πίσω Κίνησης: Σημαντικές διοικητικές αλλαγές στον όμιλο Autohellas
Ο Όμιλος Autohellas είναι μια από τις σημαντικότερες εταιρείες εισαγωγής αυτοκινήτων στη χώρα μας και αποτελεί μέλος του Ομίλου Θ. Βασιλάκη.

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