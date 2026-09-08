Επιβεβαίωση newsauto.gr & Πίσω Κίνησης: Σημαντικές διοικητικές αλλαγές στον όμιλο Autohellas
Επιβεβαίωση newsauto.gr & Πίσω Κίνησης: Σημαντικές διοικητικές αλλαγές στον όμιλο Autohellas
Όπως όπως έγραψε πριν 20 μέρες το newsauto.gr και η Πίσω Κίνηση, στον Όμιλο Autohellas υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στη δομή της διοίκησής του.
Ο Όμιλος Autohellas είναι μια από τις σημαντικότερες εταιρείες εισαγωγής αυτοκινήτων στη χώρα μας και αποτελεί μέλος του Ομίλου Θ. Βασιλάκη.
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