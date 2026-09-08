Πουλάνε αυτοκίνητα με γραμμάτια: Οι 48 δόσεις και το πραγματικό κόστος

Αυτοκίνητο με γραμμάτια, απευθείας συνεννόηση με τον έμπορο και αποπληρωμή σε βάθος χρόνου. Η συγκεκριμένη δυνατότητα εξακολουθεί να προσφέρεται στην ελληνική αγορά μεταχειρισμένων, χωρίς να απαιτείται πάντοτε τραπεζικό δάνειο. Δεν υπάρχει, όμως, ένα ενιαίο πρόγραμμα για όλους: η προκαταβολή, η διάρκεια και οι προϋποθέσεις διαφέρουν ανά επιχείρηση και συμφωνία.

Το Newsauto είχε καταγράψει αυτή την πρακτική στη Used Car Expo 2026 powered by Ατλαντική Ένωση, που πραγματοποιήθηκε στις 15–17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Στο ρεπορτάζ της 16ης Μαΐου αναφέρονταν διακανονισμοί έως 48 μήνες, περιπτώσεις χωρίς προκαταβολή και πωλήσεις με γραμμάτια των 160 ευρώ τον μήνα. Πρόκειται για συγκεκριμένες περιπτώσεις εκείνης της διοργάνωσης, όχι για γενική προσφορά που ισχύει αυτομάτως σήμερα..

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