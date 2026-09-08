Επίσημο: Αυτό είναι το καινούριο Dacia Spring - Σε τιμή έκπληξη στην Ελλάδα
NEWSAUTO.GR

Επίσημο: Αυτό είναι το καινούριο Dacia Spring - Σε τιμή έκπληξη στην Ελλάδα

Η δεύτερη γενιά του μοντέλου που έβαλε τη Dacia στην ηλεκτροκίνηση υιοθετεί εντελώς νέα σχεδίαση, αποκτά μεγαλύτερη αυτονομία και ένα πιο σύγχρονο τεχνολογικό πακέτο.

Επίσημο: Αυτό είναι το καινούριο Dacia Spring - Σε τιμή έκπληξη στην Ελλάδα
UPD:

Η δεύτερη γενιά του πρώτου ηλεκτρικού Dacia είναι γεγονός, με το Spring να περνά σε μια νέα εποχή. Η σχεδίαση έχει αλλάξει πλήρως, οι διαστάσεις έχουν αυξηθεί, ενώ το μοντέλο αποκτά μεγαλύτερη μπαταρία, περισσότερη ισχύ και αναβαθμισμένο εξοπλισμό, χωρίς να απομακρύνεται από τη λογική ενός προσιτού ηλεκτρικού πόλης.


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