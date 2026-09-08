Τι απεικονίζει τελικά το σήμα της BMW
Τι απεικονίζει τελικά το σήμα της BMW
Ένας από τους πιο διαδεδομένους μύθους στην ιστορία της αυτοκίνησης καταρρίπτεται από την ίδια την BMW.
Είναι ίσως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα λογότυπα στον κόσμο της αυτοκίνησης και ταυτόχρονα ένα από τα πιο παρεξηγημένα.
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