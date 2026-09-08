Η Porsche γλυτώνει βάρος με κάθε τρόπο
Η Porsche γλυτώνει βάρος με κάθε τρόπο
Η προσπάθεια της Porsche για μείωση του βάρους αγγίζει πραγματικά κάθε λεπτομέρεια με τους τεχνικούς της να αναζητούν το παραμικρό κέρδος ακόμα και από τον ενισχυτή του ηχοσυστήματος.
Η μείωση του βάρους αποτελεί διαχρονικά μία από τις βασικές προτεραιότητες της Porsche.
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