Θα βαρεθούμε να βλέπουμε καινούρια Citroen
Θα βαρεθούμε να βλέπουμε καινούρια Citroen
Μπορεί να αναβιώνει το θρυλικό 2CV, όπως η γαλλική εταιρεία δεν σταματά σε αυτό, καθώς στα σχέδιά της περιλαμβάνονται ακόμη μια σειρά από νέα μοντέλα.
Η Citroen ετοιμάζεται για μία από τις μεγαλύτερες ανανεώσεις στην ιστορία της.
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