Τόσα χρόνια κάναμε λάθος για το σήμα της BMW - Ποια είναι η αλήθεια;

Είναι ίσως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα λογότυπα στον κόσμο της αυτοκίνησης και ταυτόχρονα ένα από τα πιο παρεξηγημένα. Για δεκαετίες, η κυκλική μπλε και λευκή επιφάνεια της BMW θεωρείται ότι απεικονίζει έναν περιστρεφόμενο έλικα αεροπλάνου. Μόνο που η πραγματικότητα είναι διαφορετική.