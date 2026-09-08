Τόσα χρόνια κάναμε λάθος για το σήμα της BMW - Ποια είναι η αλήθεια;
Τόσα χρόνια κάναμε λάθος για το σήμα της BMW - Ποια είναι η αλήθεια;
Ένας από τους πιο διαδεδομένους μύθους στην ιστορία της αυτοκίνησης καταρρίπτεται από την ίδια την BMW.
Είναι ίσως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα λογότυπα στον κόσμο της αυτοκίνησης και ταυτόχρονα ένα από τα πιο παρεξηγημένα. Για δεκαετίες, η κυκλική μπλε και λευκή επιφάνεια της BMW θεωρείται ότι απεικονίζει έναν περιστρεφόμενο έλικα αεροπλάνου. Μόνο που η πραγματικότητα είναι διαφορετική.
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