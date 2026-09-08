Τόσα χρόνια κάναμε λάθος για το σήμα της BMW - Ποια είναι η αλήθεια;
NEWSAUTO.GR

Τόσα χρόνια κάναμε λάθος για το σήμα της BMW - Ποια είναι η αλήθεια;

Ένας από τους πιο διαδεδομένους μύθους στην ιστορία της αυτοκίνησης καταρρίπτεται από την ίδια την BMW.

Τόσα χρόνια κάναμε λάθος για το σήμα της BMW - Ποια είναι η αλήθεια;
Είναι ίσως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα λογότυπα στον κόσμο της αυτοκίνησης και ταυτόχρονα ένα από τα πιο παρεξηγημένα. Για δεκαετίες, η κυκλική μπλε και λευκή επιφάνεια της BMW θεωρείται ότι απεικονίζει έναν περιστρεφόμενο έλικα αεροπλάνου. Μόνο που η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

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