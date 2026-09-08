Η Citroen αλλάζει τα πάντα – Τι έρχεται έως το 2030;

Η Citroen ετοιμάζεται για μία από τις μεγαλύτερες ανανεώσεις στην ιστορία της. Στο πλαίσιο του στρατηγικού πλάνου FaSTLAne 2030 της Stellantis, η γαλλική εταιρεία θα επικεντρωθεί κυρίως στην ευρωπαϊκή αγορά, λανσάροντας έως το τέλος της δεκαετίας 7 καινούργια μοντέλα.