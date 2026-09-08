Η Citroen αλλάζει τα πάντα – Τι έρχεται έως το 2030;
Η Citroen αλλάζει τα πάντα – Τι έρχεται έως το 2030;
Μπορεί να αναβιώνει το θρυλικό 2CV, όπως η γαλλική εταιρεία δεν σταματά σε αυτό, καθώς στα σχέδιά της περιλαμβάνονται ακόμη μια σειρά από νέα μοντέλα.
Η Citroen ετοιμάζεται για μία από τις μεγαλύτερες ανανεώσεις στην ιστορία της. Στο πλαίσιο του στρατηγικού πλάνου FaSTLAne 2030 της Stellantis, η γαλλική εταιρεία θα επικεντρωθεί κυρίως στην ευρωπαϊκή αγορά, λανσάροντας έως το τέλος της δεκαετίας 7 καινούργια μοντέλα.
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