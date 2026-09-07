Οι πλούσιοι ψηφίζουν βενζίνη!

Παρά την ταχεία εξάπλωση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, η μετάβαση στην πλήρη ηλεκτροκίνηση δεν εξελίσσεται με τον ίδιο ρυθμό σε όλες τις κατηγορίες.