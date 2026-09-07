Οι πλούσιοι ψηφίζουν βενζίνη!
Οι πλούσιοι ψηφίζουν βενζίνη!
Όσο πιο ακριβό το αυτοκίνητο τόσο πιο δημοφιλής η βενζίνη!
UPD:
Παρά την ταχεία εξάπλωση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, η μετάβαση στην πλήρη ηλεκτροκίνηση δεν εξελίσσεται με τον ίδιο ρυθμό σε όλες τις κατηγορίες.
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