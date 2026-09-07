Σύλληψη-βόμβα στον κόσμο της Formula 1
Σύλληψη-βόμβα στον κόσμο της Formula 1
Ο πρώην ισχυρός άνδρας της F1, Μπέρνι Εκλεστοουν τίθεται υπό κράτηση.
UPD:
Ο Εκλεστοουν τέθηκε υπό κράτηση στο αεροδρόμιο του Τιρες, έξω από την Λισαβόνα, για παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου.
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