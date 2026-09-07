Ετοιμάζει εκτός δρόμου έκδοση της Mustang η Ford;
Ετοιμάζει εκτός δρόμου έκδοση της Mustang η Ford;
Η αμερικανική εταιρεία φέρεται να εξελίσσει μία «περιπετειώδη» Mustang. Μόνο που θα έχει το εμπορικό σήμα «Baja» ώστε να διαχωρίζεται από την οικογένεια του muscle car.
Η Ford δεν έχει εγκαταλείψει την ιδέα μιας Mustang με αυξημένη απόσταση από το έδαφος και δυνατότητες κίνησης εκτός δρόμου, με το όνομα «Baja» να μοιάζει ως πιθανή επιλογή για τη διαφοροποίησή της από το muscle car.
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