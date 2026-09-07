Ετοιμάζει εκτός δρόμου έκδοση της Mustang η Ford;

Η αμερικανική εταιρεία φέρεται να εξελίσσει μία «περιπετειώδη» Mustang. Μόνο που θα έχει το εμπορικό σήμα «Baja» ώστε να διαχωρίζεται από την οικογένεια του muscle car.