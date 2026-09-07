Zontes V125: Μικρό scooter, μεγάλη ιδέα
Zontes V125: Μικρό scooter, μεγάλη ιδέα
Το νέο 125άρι της Zontes έρχεται στην Ελλάδα με ένα προηγμένο αλουμινένιο πλαίσιο, κορυφαίες για την κατηγορία επιδόσεις, χώρο για δύο full face κράνη και εξοπλισμό που ανεβάζει τον πήχη στην καθημερινή μετακίνηση.
UPD:
Η Zontes έχει καταφέρει μέσα σε λίγα χρόνια να εξελιχθεί σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μάρκες στον χώρο της μοτοσικλέτας και των scooter, επενδύοντας σταθερά σε δύο βασικούς πυλώνες: την καινοτομία και την ποιότητα. Άλλωστε η τρομακτική επιτυχία του G368, που έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ, είναι τρανή απόδειξη ότι ποιότητα και καινοτομία βρίσκουν το δρόμο προς την κορυφή αν έχουν τη σωστή εφαρμογή.
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UPD:
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