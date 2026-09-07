Θα πάρουν και τη Maserati οι Κινέζοι;
Θα πάρουν και τη Maserati οι Κινέζοι;
Η μάρκα πολυτελών αυτοκινήτων της Stellantis φέρεται να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με κινεζικές εταιρείες για βιομηχανική συνεργασία.
Μπορεί η Maserati να θεωρείται ένα από τα πιο εμβληματικά ονόματα της ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας, όμως η δύσκολη εμπορική της πορεία φαίνεται πως αναγκάζει τη Stellantis να αναζητήσει νέες λύσεις.
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