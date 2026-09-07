Το Audi A2 επέστρεψε - Πόσο θα κοστίζει;

Το A2 επιστρέφει, με την premium μάρκα του Ίνγκολσταντ να αποκαλύπτει τη νέα, αμιγώς ηλεκτρική γενιά του. Θα λανσαριστεί με τέσσερα επίπεδα ισχύος και τρεις επιλογές μπαταρίας, με μέγιστη αυτονομία 646 χλμ.