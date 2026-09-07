Το Audi A2 επέστρεψε - Πόσο θα κοστίζει;
NEWSAUTO.GR

Το Audi A2 επέστρεψε - Πόσο θα κοστίζει;

Το A2 επιστρέφει, με την premium μάρκα του Ίνγκολσταντ να αποκαλύπτει τη νέα, αμιγώς ηλεκτρική γενιά του. Θα λανσαριστεί με τέσσερα επίπεδα ισχύος και τρεις επιλογές μπαταρίας, με μέγιστη αυτονομία 646 χλμ.

Το Audi A2 επέστρεψε - Πόσο θα κοστίζει;
Το A2 πραγματοποιεί το μεγάλο του comeback, αυτή τη φορά ως ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο που τοποθετείται στη βάση της γκάμας της Audi.

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