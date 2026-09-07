Στην Ελλάδα πουλάνε μία από τις πιο εντυπωσιακές Lamborghini Urus στον κόσμο – Πόσο κοστίζει;

Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι "ελληνικό", με πρώτη κυκλοφορία τον, έχει διανύσει μόλιςκαι πωλείται από τη, στο Παλαιό Φάληρο.Και βέβαια, το μεγάλο ερώτημα αφορά την τιμή του: η συγκεκριμένη. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα από τα πρώτα δείγματα της νέας εξηλεκτρισμένης Urus που έφτασαν στην ελληνική αγορά, σε μία περίοδο κατά την οποία η Lamborghini περνά πλέον δυναμικά στην εποχή της υβριδικής τεχνολογίας.Κάτω από το καπό βρίσκεται ο γνωστός, ο οποίος όμως στην Urus SE συνεργάζεται πλέον με ηλεκτροκινητήρα και σύστημα plug-in hybrid. Η ίδια,και μέγιστη h ροπή. Ο θερμικός V8 αποδίδει από μόνος τουPS, ενώ την υπόλοιπη δουλειά αναλαμβάνει ο ηλεκτροκινητήρας που βρίσκεται σε συνδυασμό με το αυτόματο κιβώτιο των οκτώ σχέσεων.