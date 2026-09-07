Στην Ελλάδα πουλάνε μία από τις πιο εντυπωσιακές Lamborghini Urus στον κόσμο – Πόσο κοστίζει;
Στην Ελλάδα πουλάνε μία από τις πιο εντυπωσιακές Lamborghini Urus στον κόσμο – Πόσο κοστίζει;
Μία από τις πιο εντυπωσιακές και ισχυρές Lamborghini Urus που έχουν έρθει μέχρι σήμερα στην Ελλάδα βρίσκεται ήδη προς πώληση, και μάλιστα πρόκειται για τη νέα Urus SE, την πρώτη plug-in hybrid εκδοχή του ιταλικού Super SUV.
UPD:
Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι "ελληνικό", με πρώτη κυκλοφορία τον Ιούνιο του 2025, έχει διανύσει μόλις 9.400 χιλιόμετρα και πωλείται από τη Spanos Luxury Cars, στο Παλαιό Φάληρο.
Και βέβαια, το μεγάλο ερώτημα αφορά την τιμή του: η συγκεκριμένη Lamborghini Urus SE Hybrid πωλείται προς 355.000 ευρώ. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα από τα πρώτα δείγματα της νέας εξηλεκτρισμένης Urus που έφτασαν στην ελληνική αγορά, σε μία περίοδο κατά την οποία η Lamborghini περνά πλέον δυναμικά στην εποχή της υβριδικής τεχνολογίας.
800 ίπποι και 0-100 km/h σε 3,4 δευτερόλεπτα
Κάτω από το καπό βρίσκεται ο γνωστός V8 twin-turbo των 3.996 κ.εκ., ο οποίος όμως στην Urus SE συνεργάζεται πλέον με ηλεκτροκινητήρα και σύστημα plug-in hybrid. Η ίδια συνδυαστική ισχύ του συγκεκριμένου αυτοκινήτου είναι 812PS,και μέγιστη h ροπή 950 Nm. Ο θερμικός V8 αποδίδει από μόνος του 620 PS, ενώ την υπόλοιπη δουλειά αναλαμβάνει ο ηλεκτροκινητήρας που βρίσκεται σε συνδυασμό με το αυτόματο κιβώτιο των οκτώ σχέσεων.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Και βέβαια, το μεγάλο ερώτημα αφορά την τιμή του: η συγκεκριμένη Lamborghini Urus SE Hybrid πωλείται προς 355.000 ευρώ. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα από τα πρώτα δείγματα της νέας εξηλεκτρισμένης Urus που έφτασαν στην ελληνική αγορά, σε μία περίοδο κατά την οποία η Lamborghini περνά πλέον δυναμικά στην εποχή της υβριδικής τεχνολογίας.
800 ίπποι και 0-100 km/h σε 3,4 δευτερόλεπτα
Κάτω από το καπό βρίσκεται ο γνωστός V8 twin-turbo των 3.996 κ.εκ., ο οποίος όμως στην Urus SE συνεργάζεται πλέον με ηλεκτροκινητήρα και σύστημα plug-in hybrid. Η ίδια συνδυαστική ισχύ του συγκεκριμένου αυτοκινήτου είναι 812PS,και μέγιστη h ροπή 950 Nm. Ο θερμικός V8 αποδίδει από μόνος του 620 PS, ενώ την υπόλοιπη δουλειά αναλαμβάνει ο ηλεκτροκινητήρας που βρίσκεται σε συνδυασμό με το αυτόματο κιβώτιο των οκτώ σχέσεων.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
UPD:
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