Θα δώσεις 400.000 ευρώ για αυτό το αυτοκίνητο;

Η Analogue Automotive δημιούργησε το VHPK, ένα αυτοκίνητο που βασίζεται στη Lotus Elise πρώτης γενιάς, με την τιμή ωστόσο να είναι εξωπραγματική. Τι κρύβει το μοντέλο και είναι τόσο ακριβό;