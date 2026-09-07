Θα δώσεις 400.000 ευρώ για αυτό το αυτοκίνητο;
Θα δώσεις 400.000 ευρώ για αυτό το αυτοκίνητο;
Η Analogue Automotive δημιούργησε το VHPK, ένα αυτοκίνητο που βασίζεται στη Lotus Elise πρώτης γενιάς, με την τιμή ωστόσο να είναι εξωπραγματική. Τι κρύβει το μοντέλο και είναι τόσο ακριβό;
UPD:
Η Lotus Elise είναι ένα από τα πιο εμβληματικά sport μοντέλα που μας έχει προσφέρει η Μ. Βρετανία. Πιστή στην ιδέα του Κόλιν Τσάπμαν, η «συνταγή» της Elise δεν βασίστηκε ποτέ στη μεγάλη ιπποδύναμη, αλλά αντιθέτως στο χαμηλό βάρος.
Δείτε εδώ.
Δείτε εδώ.
UPD:
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