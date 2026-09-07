Θα δώσεις 400.000 ευρώ για αυτό το αυτοκίνητο;
NEWSAUTO.GR

Θα δώσεις 400.000 ευρώ για αυτό το αυτοκίνητο;

Η Analogue Automotive δημιούργησε το VHPK, ένα αυτοκίνητο που βασίζεται στη Lotus Elise πρώτης γενιάς, με την τιμή ωστόσο να είναι εξωπραγματική. Τι κρύβει το μοντέλο και είναι τόσο ακριβό;

Θα δώσεις 400.000 ευρώ για αυτό το αυτοκίνητο;
UPD:
Η Lotus Elise είναι ένα από τα πιο εμβληματικά sport μοντέλα που μας έχει προσφέρει η Μ. Βρετανία. Πιστή στην ιδέα του Κόλιν Τσάπμαν, η «συνταγή» της Elise δεν βασίστηκε ποτέ στη μεγάλη ιπποδύναμη, αλλά αντιθέτως στο χαμηλό βάρος.

Δείτε εδώ.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης