Θυμάστε αυτά τα 5 coupe της δεκαετίας του '70;

Κάνουμε αναδρομή στο παρελθόν και σας παρουσιάζουμε πέντε ευρωπαϊκά κουπέ που συνδυάζουν στυλ, πολυτέλεια και γρήγορες για την εποχή επιδόσεις. Ποια από αυτά θυμάστε;