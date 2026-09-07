Θυμάστε αυτά τα 5 coupe της δεκαετίας του '70;
Θυμάστε αυτά τα 5 coupe της δεκαετίας του '70;
Κάνουμε αναδρομή στο παρελθόν και σας παρουσιάζουμε πέντε ευρωπαϊκά κουπέ που συνδυάζουν στυλ, πολυτέλεια και γρήγορες για την εποχή επιδόσεις. Ποια από αυτά θυμάστε;
UPD:
Σήμερα, οι κουπέ κατασκευές έχουν παραγκωνιστεί για χάρη της ευρυχωρίας και της πρακτικότητας, με τον χαρακτηρισμό πλέον να χρησιμοποιείται για να περιγράψει crossover μοντέλα με επικλινή οροφή, που θέλουν να συνδυάσουν τον σπορτίφ σχεδιασμό με την ευχρηστία και τους χώρους.
Δείτε εδώ.
Δείτε εδώ.
UPD:
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