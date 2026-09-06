Jaecoo 5 SH-S: Όσα δεν γράφονται σε μια δοκιμή
NEWSAUTO.GR

Jaecoo 5 SH-S: Όσα δεν γράφονται σε μια δοκιμή

Μπορεί ένα κινεζικό SUV να σε σημαδέψει περισσότερο ένα supercar; Το Jaecoo 5 SH-S και ο Αύγουστος του 2026 δείχνουν ότι μπορεί.

Jaecoo 5 SH-S: Όσα δεν γράφονται σε μια δοκιμή
UPD:
Έχω οδηγήσει περίπου τα πάντα. Και έχω κάνει διαδρομές σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Ατέλειωτες ερημιές και χωματόδρομοι στην Παταγονία με ένα νοικιάρικο Corsa χωρίς έξτρα ρεζέρβα – πού μυαλό…

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UPD:
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