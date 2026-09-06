Jaecoo 5 SH-S: Όσα δεν γράφονται σε μια δοκιμή

Έχω οδηγήσει περίπου τα πάντα. Και έχω κάνει διαδρομές σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Ατέλειωτες ερημιές και χωματόδρομοι στην Παταγονία με ένα νοικιάρικο Corsa χωρίς έξτρα ρεζέρβα – πού μυαλό…