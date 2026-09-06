Πώς ο Γκασλί κέρδισε τους πάντες και πήρε την Pole Position στο F1 GP της Ιταλίας

Ο Πιέρ Γκασλί επέστρεψε στο θέατρο του πρώτου -και μοναδικού μέχρι σήμερα- θριάμβου του και μία ημέρα πριν την έκτη επέτειο της νίκης του στο ναό της ταχύτητας, έκανε το αδιανόητο: Πήρε την pole κερδίζοντας τους πάντες στο στεγνό.