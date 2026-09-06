Πώς ο Γκασλί κέρδισε τους πάντες και πήρε την Pole Position στο F1 GP της Ιταλίας
NEWSAUTO.GR

Πώς ο Γκασλί κέρδισε τους πάντες και πήρε την Pole Position στο F1 GP της Ιταλίας

Ο Πιέρ Γκασλί επέστρεψε στο θέατρο του πρώτου -και μοναδικού μέχρι σήμερα- θριάμβου του και μία ημέρα πριν την έκτη επέτειο της νίκης του στο ναό της ταχύτητας, έκανε το αδιανόητο: Πήρε την pole κερδίζοντας τους πάντες στο στεγνό.

Πώς ο Γκασλί κέρδισε τους πάντες και πήρε την Pole Position στο F1 GP της Ιταλίας
Pole position σε μονοθέσιο με PU της Mercedes; Εννοείται. Εξάλλου η γερμανική PU είναι ξεκάθαρα η καλύτερη κι ας μην έχει τον καλύτερο κινητήρα εσωτερικής καύσεως σύμφωνα με την FIA. Και με τις αναβαθμίσεις που παίρνει η ομάδα του Βολφ, καλή τύχη στους υπόλοιπους.

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