Πώς ο Γκασλί κέρδισε τους πάντες και πήρε την Pole Position στο F1 GP της Ιταλίας
Πώς ο Γκασλί κέρδισε τους πάντες και πήρε την Pole Position στο F1 GP της Ιταλίας
Ο Πιέρ Γκασλί επέστρεψε στο θέατρο του πρώτου -και μοναδικού μέχρι σήμερα- θριάμβου του και μία ημέρα πριν την έκτη επέτειο της νίκης του στο ναό της ταχύτητας, έκανε το αδιανόητο: Πήρε την pole κερδίζοντας τους πάντες στο στεγνό.
Pole position σε μονοθέσιο με PU της Mercedes; Εννοείται. Εξάλλου η γερμανική PU είναι ξεκάθαρα η καλύτερη κι ας μην έχει τον καλύτερο κινητήρα εσωτερικής καύσεως σύμφωνα με την FIA. Και με τις αναβαθμίσεις που παίρνει η ομάδα του Βολφ, καλή τύχη στους υπόλοιπους.
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