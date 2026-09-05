F1 GP Ιταλίας: Σοκαριστική pole του Γκασλί και της Alpine! (+video)

Πιέρ τι έκανες; Ο Γκάσλι κατέκτησε την πρώτη pole της καριέρας του κερδίζοντας στην Μόντσα τις Mercedes, McLaren, Ferrari και Red Bull! Ο Γάλλος σοκάρει για δεύτερη φορά στην Ιταλία έπειτα από τη νίκη του εκεί το 2020. Ποινή τριών θέσεων για Πιαστρι.