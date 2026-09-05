F1 GP Ιταλίας: Σοκαριστική pole του Γκασλί και της Alpine! (+video)
NEWSAUTO.GR

F1 GP Ιταλίας: Σοκαριστική pole του Γκασλί και της Alpine! (+video)

Πιέρ τι έκανες; Ο Γκάσλι κατέκτησε την πρώτη pole της καριέρας του κερδίζοντας στην Μόντσα τις Mercedes, McLaren, Ferrari και Red Bull! Ο Γάλλος σοκάρει για δεύτερη φορά στην Ιταλία έπειτα από τη νίκη του εκεί το 2020. Ποινή τριών θέσεων για Πιαστρι.

F1 GP Ιταλίας: Σοκαριστική pole του Γκασλί και της Alpine! (+video)
Η Alpine έδειχνε από την αρχή των κατατακτήριων ότι είχε εξαιρετικό ρυθμό. Όχι μόνο τον καλύτερο του midfield αλλά συγκρίσιμο με εκείνον των κορυφαίων ομάδων. Ο Γκασλί έδειχνε παραπάνω ικανός για μία θέση στην πεντάδα. Αλλά pole position; Ποιος θα το πίστευε.

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