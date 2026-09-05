Η Renault φρεσκάρει το ηλεκτρικό Scenic: Τι καινούργιο θα έχει;
NEWSAUTO.GR

Η Renault φρεσκάρει το ηλεκτρικό Scenic: Τι καινούργιο θα έχει;

Η ηλεκτρική έκδοση του γαλλικού SUV αποκτά νέες μπαταρίες που του χαρίζουν μεγαλύτερη αυτονομία και νέο πακέτο συστημάτων υποβοήθησης.

Η Renault φρεσκάρει το ηλεκτρικό Scenic: Τι καινούργιο θα έχει;
Τρία χρόνια μετά την παρουσίασή του, το Renault Scenic E-Tech Electric δέχεται ένα τεχνολογικό φρεσκάρισμα, εστιάζοντας στην αυτονομία, στους χρόνους φόρτισης των μπαταριών, στα εξελιγμένα συστήματα υποβοήθησης και στην τεχνητή νοημοσύνη.

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