Η Renault φρεσκάρει το ηλεκτρικό Scenic: Τι καινούργιο θα έχει;
Η Renault φρεσκάρει το ηλεκτρικό Scenic: Τι καινούργιο θα έχει;
Η ηλεκτρική έκδοση του γαλλικού SUV αποκτά νέες μπαταρίες που του χαρίζουν μεγαλύτερη αυτονομία και νέο πακέτο συστημάτων υποβοήθησης.
Τρία χρόνια μετά την παρουσίασή του, το Renault Scenic E-Tech Electric δέχεται ένα τεχνολογικό φρεσκάρισμα, εστιάζοντας στην αυτονομία, στους χρόνους φόρτισης των μπαταριών, στα εξελιγμένα συστήματα υποβοήθησης και στην τεχνητή νοημοσύνη.
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