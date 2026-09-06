Γιατί ένα Phantom 50 ετών μπορεί ακόμη να πετά;
NEWSAUTO.GR

Γιατί ένα Phantom 50 ετών μπορεί ακόμη να πετά;

Τι μας λέει το παράδειγμα του αμερικανικού B-52 που προβλέπεται να κλείσει υπηρεσία 100 ετών;

Γιατί ένα Phantom 50 ετών μπορεί ακόμη να πετά;
UPD:
Η εικόνα ενός Phantom που πετά περισσότερο από μισό αιώνα μετά την κατασκευή του δημιουργεί εύλογα την απορία: πόσο μπορεί να αντέξει ένα τόσο παλιό μαχητικό; Η απάντηση είναι ότι στην αεροπορία η ηλικία μετριέται πολύ διαφορετικά απ’ ό,τι στα αυτοκίνητα.

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UPD:
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