Γιατί ένα Phantom 50 ετών μπορεί ακόμη να πετά;
Γιατί ένα Phantom 50 ετών μπορεί ακόμη να πετά;
Τι μας λέει το παράδειγμα του αμερικανικού B-52 που προβλέπεται να κλείσει υπηρεσία 100 ετών;
UPD:
Η εικόνα ενός Phantom που πετά περισσότερο από μισό αιώνα μετά την κατασκευή του δημιουργεί εύλογα την απορία: πόσο μπορεί να αντέξει ένα τόσο παλιό μαχητικό; Η απάντηση είναι ότι στην αεροπορία η ηλικία μετριέται πολύ διαφορετικά απ’ ό,τι στα αυτοκίνητα.
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