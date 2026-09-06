Γιατί ένα Phantom 50 ετών μπορεί ακόμη να πετά;

Η εικόνα ενός Phantom που πετά περισσότερο από μισό αιώνα μετά την κατασκευή του δημιουργεί εύλογα την απορία: πόσο μπορεί να αντέξει ένα τόσο παλιό μαχητικό; Η απάντηση είναι ότι στην αεροπορία η ηλικία μετριέται πολύ διαφορετικά απ’ ό,τι στα αυτοκίνητα.