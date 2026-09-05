Το Skoda Octavia έκλεισε τα 30!
Το Skoda Octavia έκλεισε τα 30!
Εφέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από τότε που το Octavia προστέθηκε στην γκάμα της Skoda και άλλαξε ουσιαστικά την εικόνα της εταιρείας.
Ήταν 3 Σεπτεμβρίου του 1996 όταν ξεκίνησε η παραγωγή της πρώτης γενιάς του Octavia, στο ιστορικό εργοστάσιο της Skoda που βρίσκεται στο Mladá Boleslav.
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