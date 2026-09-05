Ανάλυση: Πώς οι Ιάπωνες αντέχουν στην κινεζική καταιγίδα που χτύπησε την Ευρώπη

Την ώρα που οι Κινέζοι ανατρέπουν τις ισορροπίες και οι Ευρωπαίοι -κυρίως οι Γερμανοί- πιέζονται όσο ποτέ, οι Ιάπωνες δείχνουν ότι διαθέτουν ακόμη ισχυρές άμυνες.