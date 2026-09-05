Ανάλυση: Πώς οι Ιάπωνες αντέχουν στην κινεζική καταιγίδα που χτύπησε την Ευρώπη
Ανάλυση: Πώς οι Ιάπωνες αντέχουν στην κινεζική καταιγίδα που χτύπησε την Ευρώπη
Η παρουσία της Ιαπωνίας ως Τιμώμενης Χώρας στη φετινή ΔΕΘ, με ισχυρή εκπροσώπηση των αυτοκινητοβιομηχανιών της, έρχεται σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα στιγμή.
UPD:
Την ώρα που οι Κινέζοι ανατρέπουν τις ισορροπίες και οι Ευρωπαίοι -κυρίως οι Γερμανοί- πιέζονται όσο ποτέ, οι Ιάπωνες δείχνουν ότι διαθέτουν ακόμη ισχυρές άμυνες.
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