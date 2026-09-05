Σε αυτή την πίστα στην Ελλάδα θα γίνονται διεθνείς διοργανώσεις!
Σε αυτή την πίστα στην Ελλάδα θα γίνονται διεθνείς διοργανώσεις!
Η χρηματοδότηση ύψους 11,6 εκατομμυρίων ευρώ έχει σκοπό να αναβαθμίσει την πίστα και να μπει δυναμικά στον ευρωπαϊκό χάρτη του μηχανοκίνητου αθλητισμού.
Πριν από λίγες εβδομάδες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποκάλυψε στο newsauto και τον Τάκη Τρακουσέλλη, ότι θα δοθεί χρηματοδότηση 9 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση της πίστας των Σερρών με σκοπό να μπορούν να φιλοξενηθούν περισσότεροι διεθνείς αγώνες.
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