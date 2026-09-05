Σε αυτή την πίστα στην Ελλάδα θα γίνονται διεθνείς διοργανώσεις!
NEWSAUTO.GR

Σε αυτή την πίστα στην Ελλάδα θα γίνονται διεθνείς διοργανώσεις!

Η χρηματοδότηση ύψους 11,6 εκατομμυρίων ευρώ έχει σκοπό να αναβαθμίσει την πίστα και να μπει δυναμικά στον ευρωπαϊκό χάρτη του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σε αυτή την πίστα στην Ελλάδα θα γίνονται διεθνείς διοργανώσεις!
Πριν από λίγες εβδομάδες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποκάλυψε στο newsauto και τον Τάκη Τρακουσέλλη, ότι θα δοθεί χρηματοδότηση 9 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση της πίστας των Σερρών με σκοπό να μπορούν να φιλοξενηθούν περισσότεροι διεθνείς αγώνες.

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