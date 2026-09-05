Σε αυτή την πίστα στην Ελλάδα θα γίνονται διεθνείς διοργανώσεις!

Η χρηματοδότηση ύψους 11,6 εκατομμυρίων ευρώ έχει σκοπό να αναβαθμίσει την πίστα και να μπει δυναμικά στον ευρωπαϊκό χάρτη του μηχανοκίνητου αθλητισμού.