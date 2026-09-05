Δοκιμάζουμε το Hyundai Inster Cross Long Range - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Πρωθύστερο. Το Hyundai Inster Cross δείχνει πώς πρέπει να είναι ένα ηλεκτρικό όχημα πόλης. Μας άφησε πολύ καλές εντυπώσεις και ένα αμυδρό χαμόγελο. Α! κι έναν ελαφρύ μώλωπα στον αγκώνα.