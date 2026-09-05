Δοκιμάζουμε το Hyundai Inster Cross Long Range - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Δοκιμάζουμε το Hyundai Inster Cross Long Range - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Πρωθύστερο. Το Hyundai Inster Cross δείχνει πώς πρέπει να είναι ένα ηλεκτρικό όχημα πόλης. Μας άφησε πολύ καλές εντυπώσεις και ένα αμυδρό χαμόγελο. Α! κι έναν ελαφρύ μώλωπα στον αγκώνα.

Δοκιμάζουμε το Hyundai Inster Cross Long Range - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Οι ημέρες συνύπαρξής μας με το Inster Cross επιβεβαίωσαν ό,τι γνωρίζουμε για τη Hyundai. Με την τροπή που έχουν πάρει τα δεδομένα στην ευρωπαϊκή και στην ελληνική αγορά, λόγω της αθρόας παρουσίας των κινεζικών εταιρειών και μοντέλων, έχουμε «ξεχάσει» τα χαρακτηριστικά των άλλων αυτοκινητοβιομηχανιών.

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