Γιατί οι οδηγοί δεν θέλουν αυτή τη Formula 1;
Γιατί οι οδηγοί δεν θέλουν αυτή τη Formula 1;
Ο Φερνάντο Αλόνσο συνεχίζει να τηρεί στάση αναμονής σχετικά με την ανανέωση του συμβολαίου του.
UPD:
Στη Μόντσα, όμως, μίλησε ξεκάθαρα, δηλώνοντας ότι η απόφασή του εξαρτάται και από τους κανονισμούς.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα