Επιστρέφει στην Ελλάδα το κορυφαίο σχολείο οδήγησης μοτοσικλέτας
Επιστρέφει στην Ελλάδα το κορυφαίο σχολείο οδήγησης μοτοσικλέτας
Η διάσημη ομάδα εκπαίδευσης αναβατών επιστρέφει στην Ελλάδα έπειτα από 5 χρόνια απουσίας. Πότε γίνεται το πρώτο σχολείο;
Μετά από πέντε χρόνια απουσίας, το California Superbike School επιστρέφει στην Ελλάδα, προσφέροντας στους Έλληνες αναβάτες την ευκαιρία να βελτιώσουν τις οδηγικές τους ικανότητες μέσα από ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης.
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