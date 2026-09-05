Ford Mustang: Η ιστορία πίσω από ένα εμβληματικό όνομα

Η ονομασία της Ford Mustang συνδέεται άμεσα με το χαρακτηριστικό έμβλημα του καλπάζοντος αλόγου, όμως η ιστορία της είναι πιο σύνθετη.