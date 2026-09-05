Ford Mustang: Η ιστορία πίσω από ένα εμβληματικό όνομα
Ford Mustang: Η ιστορία πίσω από ένα εμβληματικό όνομα
Η ονομασία της Ford Mustang συνδέεται άμεσα με το χαρακτηριστικό έμβλημα του καλπάζοντος αλόγου, όμως η ιστορία της είναι πιο σύνθετη.
Πίσω από το όνομα του εμβληματικού μοντέλου της Ford φαίνεται να βρίσκονται δύο διαφορετικές πηγές έμπνευσης.
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