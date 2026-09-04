Το νέο ηλεκτρικό μικρό της Volkswagen δανείζεται όνομα του παρελθόντος

Η VW έχει στα σκαριά ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης, το οποίο θα ονομάζεται ID. Up. Αυτή η επιλογή δείχνει πως το μοντέλο θα λειτουργήσει ως ο απόγονος του Up, που ήταν το μικρότερο αυτοκίνητο της VW και βρισκόταν σε παραγωγή από το 2011 έως το 2023.