Το νέο ηλεκτρικό μικρό της Volkswagen δανείζεται όνομα του παρελθόντος
Το νέο ηλεκτρικό μικρό της Volkswagen δανείζεται όνομα του παρελθόντος
Το νέο VW ID. Up αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του το 2027 και θα τοποθετείται κάτω από το ID. Polo. Τι λένε οι πρώτες πληροφορίες για το νέο ηλεκτρικό μικρό.
Η VW έχει στα σκαριά ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης, το οποίο θα ονομάζεται ID. Up. Αυτή η επιλογή δείχνει πως το μοντέλο θα λειτουργήσει ως ο απόγονος του Up, που ήταν το μικρότερο αυτοκίνητο της VW και βρισκόταν σε παραγωγή από το 2011 έως το 2023.
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