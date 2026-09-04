Αυτά είναι τα νέα Opel που θα δούμε μέσα στα επόμενα 4 χρόνια

Μέσα στο 2030 η Opel θα λανσάρει δύο νέα μοντέλα, με το πιο φθηνό να έχει τιμή γύρω στα 15.000 ευρώ. Επίσης, θα παρουσιάσει και τις επόμενες γενιές του Corsa και του Astra.