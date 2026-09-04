Αυτά είναι τα νέα Opel που θα δούμε μέσα στα επόμενα 4 χρόνια
Αυτά είναι τα νέα Opel που θα δούμε μέσα στα επόμενα 4 χρόνια
Μέσα στο 2030 η Opel θα λανσάρει δύο νέα μοντέλα, με το πιο φθηνό να έχει τιμή γύρω στα 15.000 ευρώ. Επίσης, θα παρουσιάσει και τις επόμενες γενιές του Corsa και του Astra.
Η Opel έχει στο πλάνο της να ανανεώσει τη γκάμα της μέχρι το 2030. Θα παρουσιάσει ένα νέο SUV, ένα μικρό ηλεκτρικό πόλης, αλλά και τις νέες γενιές του Corsa και του Astra.
Δείτε εδώ.
Δείτε εδώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα