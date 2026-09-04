Αυτά είναι τα νέα Opel που θα δούμε μέσα στα επόμενα 4 χρόνια
NEWSAUTO.GR

Αυτά είναι τα νέα Opel που θα δούμε μέσα στα επόμενα 4 χρόνια

Μέσα στο 2030 η Opel θα λανσάρει δύο νέα μοντέλα, με το πιο φθηνό να έχει τιμή γύρω στα 15.000 ευρώ. Επίσης, θα παρουσιάσει και τις επόμενες γενιές του Corsa και του Astra.

Αυτά είναι τα νέα Opel που θα δούμε μέσα στα επόμενα 4 χρόνια
Η Opel έχει στο πλάνο της να ανανεώσει τη γκάμα της μέχρι το 2030. Θα παρουσιάσει ένα νέο SUV, ένα μικρό ηλεκτρικό πόλης, αλλά και τις νέες γενιές του Corsa και του Astra.

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