Τι θα δείξει η Ελληνική Αστυνομία στην 90ή ΔΕΘ;
Τι θα δείξει η Ελληνική Αστυνομία στην 90ή ΔΕΘ;
Η Ελληνική Αστυνομία συμμετέχει στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με κεντρικό μήνυμα «Σύγχρονη Αστυνομία. Καινοτομούμε για την Ασφάλεια».
UPD:
Η Ελληνική Αστυνομία θα λάβει μέρος στην εφετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με περίπτερό της, στις εγκαταστάσεις του εκθεσιακού κέντρου.
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UPD:
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