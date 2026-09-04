Γιατί δεν κατασκευάζουν πολλά τετρακίνητα οι Κινέζοι;

Μια ματιά στα

που έχουν φτάσει τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη αρκεί για να εντοπίσει κανείς μια ενδιαφέρουσα διαφορά σε σχέση με τα αντίστοιχα

. Παρά τον πλούσιο εξοπλισμό, τα προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα και τα ισχυρά εξηλεκτρισμένα συστήματα κίνησης, η