Γιατί δεν κατασκευάζουν πολλά τετρακίνητα οι Κινέζοι;
Γιατί δεν κατασκευάζουν πολλά τετρακίνητα οι Κινέζοι;
Τα κινεζικά SUV κερδίζουν συνεχώς έδαφος στην Ευρώπη, όμως ένα χαρακτηριστικό που θεωρούσαμε σχεδόν δεδομένο σε αυτή την κατηγορία παραμένει σχετικά σπάνιο: η τετρακίνηση. Και ειδικά στα υβριδικά, οι επιλογές είναι πολύ λιγότερες απ’ ό,τι θα περίμενε κανείς.
Μια ματιά στα κινεζικά SUV που έχουν φτάσει τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη αρκεί για να εντοπίσει κανείς μια ενδιαφέρουσα διαφορά σε σχέση με τα αντίστοιχα ιαπωνικά και κορεατικά μοντέλα. Παρά τον πλούσιο εξοπλισμό, τα προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα και τα ισχυρά εξηλεκτρισμένα συστήματα κίνησης, η τετρακίνηση φαίνεται να μην αποτελεί προτεραιότητα για τους περισσότερους Κινέζους κατασκευαστές.
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