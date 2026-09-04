Έτσι θα είναι το νέο μοντέλο της Ford
Έτσι θα είναι το νέο μοντέλο της Ford
Ο CEO της Ford δημοσίευσε φωτογραφίες από το Fathom, το οποίο είναι το επερχόμενο ηλεκτρικό pick-up της εταιρείας που θα πωλείται σε αρκετά δελεαστική τιμή.
Το πολυαναμενόμενο Ford Fathom, το ηλεκτρικό pick-up που θα έχει χαμηλή τιμή πώλησης, πλησιάζει στην παρουσίασή του. Ο CEO της εταιρείας, Τζιμ Φάρλει, κοινοποίησε φωτογραφίες από το καμουφλαρισμένο μοντέλο, το οποίο αυτή την περίοδο βρίσκεται στο Λας Βέγκας.
Δείτε εδώ.
Δείτε εδώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα