Έτσι θα είναι το νέο μοντέλο της Ford

Ο CEO της Ford δημοσίευσε φωτογραφίες από το Fathom, το οποίο είναι το επερχόμενο ηλεκτρικό pick-up της εταιρείας που θα πωλείται σε αρκετά δελεαστική τιμή.