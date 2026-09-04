Έτσι θα είναι το νέο μοντέλο της Ford
NEWSAUTO.GR

Έτσι θα είναι το νέο μοντέλο της Ford

Ο CEO της Ford δημοσίευσε φωτογραφίες από το Fathom, το οποίο είναι το επερχόμενο ηλεκτρικό pick-up της εταιρείας που θα πωλείται σε αρκετά δελεαστική τιμή.

Έτσι θα είναι το νέο μοντέλο της Ford
Το πολυαναμενόμενο Ford Fathom, το ηλεκτρικό pick-up που θα έχει χαμηλή τιμή πώλησης, πλησιάζει στην παρουσίασή του. Ο CEO της εταιρείας, Τζιμ Φάρλει, κοινοποίησε φωτογραφίες από το καμουφλαρισμένο μοντέλο, το οποίο αυτή την περίοδο βρίσκεται στο Λας Βέγκας.

Δείτε εδώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης