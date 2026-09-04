Ποια μοντέλα της CFMoto απέκτησαν A2 έκδοση και πόσο κοστίζουν;

Η CFMoto ενισχύει ακόμη περισσότερο την γκάμα της στην ιδιαίτερα δημοφιλή κατηγορία Α2, προσθέτοντας εκδόσεις για δύο μεσαίου κυβισμού μοντέλα της που απευθύνονται σε αναβάτες οι οποίοι θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα μετά τις μικρότερες μοτοσικλέτες.