F1 GP Ιταλίας: Το πεδίο ανοιχτό στους αντιπάλους του Αντονέλι

Για τον Ράσελ αυτή είναι ίσως η τελευταία του ευκαιρία να αποδείξει ότι μπορεί να πάρει το φετινό πρωτάθλημα. Ο Βρετανός χάνει καθαρά μέχρι στιγμής από τον Αντονέλι στην πίστα ενώ στην Ολλανδία ήρθαν και οι καθόλου κολακευτικές για εκείνον team orders ενώ υποτίθεται ότι διεκδικεί τον τίτλο.