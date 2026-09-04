F1 GP Ιταλίας: Το πεδίο ανοιχτό στους αντιπάλους του Αντονέλι
NEWSAUTO.GR

F1 GP Ιταλίας: Το πεδίο ανοιχτό στους αντιπάλους του Αντονέλι

Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας θα πάρει νέες PU και μαζί ποινή θέσεων στην εκκίνηση, αφήνοντας ανοιχτό πεδίο στους διώκτες του. Ποιος θα το εκμεταλλευτεί επικρατώντας στην Μόντσα;

F1 GP Ιταλίας: Το πεδίο ανοιχτό στους αντιπάλους του Αντονέλι
Για τον Ράσελ αυτή είναι ίσως η τελευταία του ευκαιρία να αποδείξει ότι μπορεί να πάρει το φετινό πρωτάθλημα. Ο Βρετανός χάνει καθαρά μέχρι στιγμής από τον Αντονέλι στην πίστα ενώ στην Ολλανδία ήρθαν και οι καθόλου κολακευτικές για εκείνον team orders ενώ υποτίθεται ότι διεκδικεί τον τίτλο.

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