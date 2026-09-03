Η βρετανική μάρκα που επιστρέφει μετά από 15 χρόνια
NEWSAUTO.GR

Η βρετανική μάρκα που επιστρέφει μετά από 15 χρόνια

Η Bristol Cars επιστρέφει στην αυτοκινητοβιομηχανία μετά από 15 χρόνια αδράνειας, με ένα από τα πιο ιδιαίτερα μοντέλα στην ιστορία της, το Fighter με τον V10 κινητήρα.

Η βρετανική μάρκα που επιστρέφει μετά από 15 χρόνια
Η Bristol βάζει ξανά στην παραγωγή το Fighter, σε μια προσπάθεια να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της.

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