Η βρετανική μάρκα που επιστρέφει μετά από 15 χρόνια

Η Bristol Cars επιστρέφει στην αυτοκινητοβιομηχανία μετά από 15 χρόνια αδράνειας, με ένα από τα πιο ιδιαίτερα μοντέλα στην ιστορία της, το Fighter με τον V10 κινητήρα.