Η βρετανική μάρκα που επιστρέφει μετά από 15 χρόνια
Η βρετανική μάρκα που επιστρέφει μετά από 15 χρόνια
Η Bristol Cars επιστρέφει στην αυτοκινητοβιομηχανία μετά από 15 χρόνια αδράνειας, με ένα από τα πιο ιδιαίτερα μοντέλα στην ιστορία της, το Fighter με τον V10 κινητήρα.
Η Bristol βάζει ξανά στην παραγωγή το Fighter, σε μια προσπάθεια να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της.
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