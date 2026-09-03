Ποια ηλεκτρικά αυτοκίνητα αγοράζουν οι Ελληνες;
Ποια ηλεκτρικά αυτοκίνητα αγοράζουν οι Ελληνες;
Δείτε το TOP10 των εταιρειών με τις περισσότερες πωλήσεις ηλεκτρικών…
UPD:
Στην κορυφή της αγοράς των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων βρέθηκε η Citroen τον Αύγουστο, καταγράφοντας 85 νέες ταξινομήσεις και αφήνοντας πίσω της αρκετές μάρκες που έχουν συνδέσει πιο έντονα το όνομά τους με την ηλεκτροκίνηση.
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