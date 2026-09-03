Ποια ηλεκτρικά αυτοκίνητα αγοράζουν οι Ελληνες;

Στην κορυφή της αγοράς των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων βρέθηκε η Citroen τον Αύγουστο, καταγράφοντας 85 νέες ταξινομήσεις και αφήνοντας πίσω της αρκετές μάρκες που έχουν συνδέσει πιο έντονα το όνομά τους με την ηλεκτροκίνηση.