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Ποια ηλεκτρικά αυτοκίνητα αγοράζουν οι Ελληνες;
NEWSAUTO.GR

Ποια ηλεκτρικά αυτοκίνητα αγοράζουν οι Ελληνες;

Δείτε το TOP10 των εταιρειών με τις περισσότερες πωλήσεις ηλεκτρικών…

Ποια ηλεκτρικά αυτοκίνητα αγοράζουν οι Ελληνες;
UPD:
Στην κορυφή της αγοράς των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων βρέθηκε η Citroen τον Αύγουστο, καταγράφοντας 85 νέες ταξινομήσεις και αφήνοντας πίσω της αρκετές μάρκες που έχουν συνδέσει πιο έντονα το όνομά τους με την ηλεκτροκίνηση.

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UPD:
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