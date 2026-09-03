Έρχεται νέο Hyundai Tucson - Δες τι κινητήρες θα έχει
Έρχεται νέο Hyundai Tucson - Δες τι κινητήρες θα έχει
Η νέα γενιά του Tucson θα λανσαριστεί στις αγορές με τουλάχιστον δύο διαφορετικά κινητήρια σύνολα. Ποια είναι αυτά;
Το νέο Tucson περνά στην επόμενη γενιά του υιοθετώντας ριζικές αλλαγές σε σχεδίαση και τεχνολογία, αλλά και με αναβαθμισμένη γκάμα κινητήρων.
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