Το πρώτο σε πωλήσεις ηλεκτρικό δίκυκλο είναι ελληνικό!
Το πρώτο σε πωλήσεις ηλεκτρικό δίκυκλο είναι ελληνικό!
Το NOOS της ECOSHIFT κυριαρχεί στην ηλεκτρική μικροκινητικότητα με μερίδιο αγοράς πάνω από 50%.
Το ελληνικό μοτοσικλετιστικό κοινό ψηφίζει ελληνικά καθώς το NOOS στην πρώτη ουσιαστικά χρονιά του στην αγορά κατάφερε να κυριαρχήσει στην κατηγορία των ηλεκτρικών δικύκλων.
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