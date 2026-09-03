Το πρώτο σε πωλήσεις ηλεκτρικό δίκυκλο είναι ελληνικό!

Το ελληνικό μοτοσικλετιστικό κοινό ψηφίζει ελληνικά καθώς το NOOS στην πρώτη ουσιαστικά χρονιά του στην αγορά κατάφερε να κυριαρχήσει στην κατηγορία των ηλεκτρικών δικύκλων.