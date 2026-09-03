Οι Ελληνες δεν πίνουν πια... - Το αλκοόλ βυθίζεται σε ιστορική κρίση

Η εικόνα δεν αποτελεί πλέον μια προσωρινή διόρθωση μετά την πανδημία. Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η παγκόσμια κατανάλωση μειώθηκε το 2025 για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, καθώς ο πληθωρισμός, η πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα και οι νέες συνήθειες των νεότερων καταναλωτών αλλάζουν ολόκληρη την αγορά.

Στην Ελλάδα, η κατάσταση είναι πιο σύνθετη. Η εγχώρια ποτοποιία διατηρεί ισχυρή παραγωγική και εξαγωγική βάση, όμως η κατανάλωση στην εσωτερική αγορά μετακινείται προς φθηνότερα, ελαφρύτερα και χωρίς αλκοόλ προϊόντα. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν πλέον και τα σαρωτικά αλκοτέστ στους δρόμους.

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