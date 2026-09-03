Οι Ελληνες δεν πίνουν πια... - Το αλκοόλ βυθίζεται σε ιστορική κρίση -
Οι Ελληνες δεν πίνουν πια... - Το αλκοόλ βυθίζεται σε ιστορική κρίση -
Η παγκόσμια βιομηχανία αλκοολούχων ποτών βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις βαθύτερες κρίσεις της σύγχρονης ιστορίας της. Οι πωλήσεις υποχωρούν, δισεκατομμύρια ευρώ παραμένουν δεσμευμένα σε αποθέματα και μεγάλοι όμιλοι περιορίζουν την παραγωγή, αναδιαρθρώνουν τις δραστηριότητές τους και στρέφονται στα ποτά χαμηλής ή μηδενικής περιεκτικότητας σε αλκοόλ.
UPD:
Η εικόνα δεν αποτελεί πλέον μια προσωρινή διόρθωση μετά την πανδημία. Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η παγκόσμια κατανάλωση μειώθηκε το 2025 για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, καθώς ο πληθωρισμός, η πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα και οι νέες συνήθειες των νεότερων καταναλωτών αλλάζουν ολόκληρη την αγορά.
Στην Ελλάδα, η κατάσταση είναι πιο σύνθετη. Η εγχώρια ποτοποιία διατηρεί ισχυρή παραγωγική και εξαγωγική βάση, όμως η κατανάλωση στην εσωτερική αγορά μετακινείται προς φθηνότερα, ελαφρύτερα και χωρίς αλκοόλ προϊόντα. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν πλέον και τα σαρωτικά αλκοτέστ στους δρόμους.
UPD:
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