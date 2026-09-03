Δεν θα πιστέψετε τι αυτονομία πέτυχε το νέο ηλεκτρικό Skoda

Το νέο Skoda Peaq απέδειξε ότι η αυτονομία ενός μεγάλου ηλεκτρικού SUV μπορεί να ξεπεράσει κατά πολύ την επίσημη εργοστασιακή τιμή, αρκεί να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στη διαχείριση ενέργειας.