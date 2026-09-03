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Δεν θα πιστέψετε τι αυτονομία πέτυχε το νέο ηλεκτρικό Skoda
NEWSAUTO.GR

Δεν θα πιστέψετε τι αυτονομία πέτυχε το νέο ηλεκτρικό Skoda

Η Skoda έκανε μία ειδική δοκιμή στη νέα ηλεκτρική ναυαρχίδα της και αυτή απέδωσε τα μέγιστα, σημειώνοντας αριθμό ρεκόρ.

Δεν θα πιστέψετε τι αυτονομία πέτυχε το νέο ηλεκτρικό Skoda
Το νέο Skoda Peaq απέδειξε ότι η αυτονομία ενός μεγάλου ηλεκτρικού SUV μπορεί να ξεπεράσει κατά πολύ την επίσημη εργοστασιακή τιμή, αρκεί να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στη διαχείριση ενέργειας.

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