Δεν θα πιστέψετε τι αυτονομία πέτυχε το νέο ηλεκτρικό Skoda
Δεν θα πιστέψετε τι αυτονομία πέτυχε το νέο ηλεκτρικό Skoda
Η Skoda έκανε μία ειδική δοκιμή στη νέα ηλεκτρική ναυαρχίδα της και αυτή απέδωσε τα μέγιστα, σημειώνοντας αριθμό ρεκόρ.
Το νέο Skoda Peaq απέδειξε ότι η αυτονομία ενός μεγάλου ηλεκτρικού SUV μπορεί να ξεπεράσει κατά πολύ την επίσημη εργοστασιακή τιμή, αρκεί να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στη διαχείριση ενέργειας.
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