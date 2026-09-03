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Η VW σκέφτεται να λάβει ακόμα πιο δραστικά μέτρα για να βγει από την κρίση
NEWSAUTO.GR

Η VW σκέφτεται να λάβει ακόμα πιο δραστικά μέτρα για να βγει από την κρίση

Όπως όλα δείχνουν, η διοίκηση του Ομίλου Volkswagen φέρεται να εξετάζει και το ενδεχόμενο οριστικής διακοπής παραγωγής σε τέσσερα εργοστάσια στη Γερμανία.

Η VW σκέφτεται να λάβει ακόμα πιο δραστικά μέτρα για να βγει από την κρίση
Σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικού οικονομικού περιοδικού WirtschaftsWoche, τα ανώτατα στελέχη του Ομίλου Volkswagen εξετάζουν όλες τις πιθανές λύσεις για να ξεπεράσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τον τελευταίο ενάμιση χρόνο.

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