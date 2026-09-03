Θα επιστρέψει τελικά η Alfa Romeo Giulietta, και πώς θα είναι

Το 2027, η μιλανέζικη μάρκα θα προσθέσει στη γκάμα της ένα compact μοντέλο, το οποίο είναι πολύ πιθανό να ονομάζεται Giulietta.