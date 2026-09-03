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Στην Ελλάδα το scooter της Zontes με τα 39 άλογα - Πόσο κοστίζει;
NEWSAUTO.GR

Στην Ελλάδα το scooter της Zontes με τα 39 άλογα - Πόσο κοστίζει;

Η Zontes ανεβάζει επίπεδο και στα sport scooter της φέρνοντας στην Ελλάδα το D368 με σούπερ εξοπλισμό και τεχνολογία αιχμής.

Στην Ελλάδα το scooter της Zontes με τα 39 άλογα - Πόσο κοστίζει;
Η Zontes μεγαλώνει την γκάμα της και δυναμώνει ακόμη περισσότερο την παρουσία της στην κατηγορία των sport scooter, με το νέο D368 να κάνει πλέον την εμφάνισή του και στην ελληνική αγορά.

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