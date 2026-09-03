Ξεκίνησαν οι πωλήσεις του νέου Lada Niva - Από 12.000 ευρώ, τι ισχύει για την Ελλάδα

Οι πωλήσεις του ανανεωμένου Lada Niva ξεκίνησαν στη Ρωσία, λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη της μαζικής παραγωγής του στο Τολιάτι, στις 20 Ιουλίου 2026.

Και παρότι εξωτερικά χρειάζεται προσεκτικό μάτι για να αντιληφθεί κανείς τις αλλαγές, κάτω από το γνώριμο αμάξωμα έχουν πραγματοποιηθεί οι σημαντικότερες τεχνικές επεμβάσεις που έχει δεχθεί το μοντέλο εδώ και πολλά χρόνια.

Η ίδια η AvtoVAZ κάνει λόγο για περισσότερα από 350 νέα ή ανασχεδιασμένα εξαρτήματα και υποσυστήματα, με τις αλλαγές να αφορούν τον κινητήρα, το πλαίσιο, τη μετάδοση, τα φρένα, το αμάξωμα, την ασφάλεια και την άνεση.

Πρόκειται ουσιαστικά για τη μεγαλύτερη προσπάθεια εκσυγχρονισμού μιας κατασκευής της οποίας οι ρίζες βρίσκονται στο 1977, χωρίς όμως να αλλοιωθεί η βασική φιλοσοφία που έκανε το Niva διάσημο: μικρές διαστάσεις, χαμηλό βάρος, μόνιμη τετρακίνηση, υποπολλαπλασιασμός σχέσεων και δυνατότητα κλειδώματος του κεντρικού διαφορικού.

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